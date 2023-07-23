Капитан затонувшего в Финском заливе катера пытался сбежать

Задержан капитан катера, который накануне затонул в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Мужчина 1984 года рождения скрылся сразу после происшествия, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним", — указано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что в Финском заливе затонул катер, на его борту находилось девять человек. Один из них пострадал, позднее он скончался в больнице. Остальных пассажиров доставили на берег. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технической неисправности: лопнула выхлопная труба. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.