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23 июля, 15:02

Капитан затонувшего в Финском заливе катера пытался сбежать

СК: Задержан капитан затонувшего в Финском заливе катера

Задержан капитан катера, который накануне затонул в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Мужчина 1984 года рождения скрылся сразу после происшествия, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним", — указано в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Затонувший катер планируется поднять и обследовать.

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Ранее Лайф писал, что в Финском заливе затонул катер, на его борту находилось девять человек. Один из них пострадал, позднее он скончался в больнице. Остальных пассажиров доставили на берег. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технической неисправности: лопнула выхлопная труба. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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Иван Косицын
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