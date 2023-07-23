"Добро пожаловать в мир": Манижа впервые стала мамой

Российская певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении в 2021 году, впервые стала мамой. 32-летняя артистка родила девочку, которую назвали Оливией. На родах присутствовал супруг знаменитости — 36-летний режиссёр Ладо Кватания. Радостной новостью исполнительница уже поделилась с поклонниками.