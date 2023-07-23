"Добро пожаловать в мир": Манижа впервые стала мамой
Манижа впервые стала мамой, дочь назвали Оливией
Манижа в роддоме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / manizha / egor_sha
Российская певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении в 2021 году, впервые стала мамой. 32-летняя артистка родила девочку, которую назвали Оливией. На родах присутствовал супруг знаменитости — 36-летний режиссёр Ладо Кватания. Радостной новостью исполнительница уже поделилась с поклонниками.
"Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна", — написала Манижа в соцсетях.
С пополнением в семье в комментариях её поздравили телеведущая Айза, блогер Таня Старикова, актриса Аглая Тарасова и другие знаменитости.
Лайф напоминает, о помолвке Манижи с Ладом Кватанией стало известно в ноябре 2021 года. А в сентябре 2022-го они сыграли свадьбу. Пара долгое время скрывала свои отношения. Всё выяснилось во время Евровидения, когда мужчина приехал поддержать любимую, а также стал организатором её выступления на конкурсе.