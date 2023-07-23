Регион

Уведомления отключены

23 июля, 18:37

В ЮАР открылся российский комплекс мониторинга космического мусора

<p>Оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора начал работу в ЮАР. Обложка © <a href="https://www.trade.glavkosmos.com/ru/catalog/ground-infrastructure/optiko-elektronnyy-kompleks-obnaruzheniya-i-izmerenie-parametrov-dvizheniya-kosmicheskogo-musora/optiko-elektronnyy-kompleks-obnaruzheniya-i-izmerenie-parametrov-dvizheniya-kosmicheskogo-musora-oek/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главкосмос</a></p>

Оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора начал работу в ЮАР. Обложка © Главкосмос

В ЮАР начал работу российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора. В ходе церемонии открытия генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стремительный рост участников космической деятельности и увеличение числа спутников на орбите повышают вероятность столкновения. Поэтому, по его мнению, необходимо расширить сеть станций мониторинга и достичь глобального покрытия подобными средствами.

Борисов надеется, что сотрудничество между РФ и ЮАР будет быстро развиваться, а открытый комплекс не окажется последним проектом двух стран. Генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой отметил, что комплекс прошёл полный цикл проверок и уже готов к использованию. Он добавил, что 23 июля в ЮАР прибывают специалисты из РФ, чтобы начать обучение рабочей бригады со стороны ЮАР, она и займётся эксплуатацией, отмечает РИА "Новости".

В ЮАР заявили о желании отправить на МКС двух женщин

В ЮАР заявили о желании отправить на МКС двух женщин

Лайф напоминает, что ранее "Роскосмос" предложил Африке принять "полнокровное" участие в создании Российской орбитальной станции. Представители стран этого континента не только смогут заниматься подготовкой космонавтов, но и участвовать в вопросах строительства национальных модулей.

Никита Осипов
  • Новости
  • юар
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров