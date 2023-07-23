В ЮАР открылся российский комплекс мониторинга космического мусора

В ЮАР начал работу российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора. В ходе церемонии открытия генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стремительный рост участников космической деятельности и увеличение числа спутников на орбите повышают вероятность столкновения. Поэтому, по его мнению, необходимо расширить сеть станций мониторинга и достичь глобального покрытия подобными средствами.

Борисов надеется, что сотрудничество между РФ и ЮАР будет быстро развиваться, а открытый комплекс не окажется последним проектом двух стран. Генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой отметил, что комплекс прошёл полный цикл проверок и уже готов к использованию. Он добавил, что 23 июля в ЮАР прибывают специалисты из РФ, чтобы начать обучение рабочей бригады со стороны ЮАР, она и займётся эксплуатацией, отмечает РИА "Новости".