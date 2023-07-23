В Нижегородской области легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом

В Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате аварии восемь человек пострадали, в том числе ребёнок. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородская область

"Сегодня в 18:30 поступило сообщение о транспортной аварии: в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье – Дзержинск", — отметили в ведомстве.

Известно, что все пострадавшие были в автобусе: это водитель и пассажиры. Пожарные и спасатели оцепили место аварии и деблокировали водителя легковушки. Мужчину госпитализировали. Как уточнили в региональном главке МВД, он выехал на встречку и столкнулся с автобусом.