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23 июля, 18:42

В Нижегородской области легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали семь взрослых и ребёнок

<p>В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек и ребёнок. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs52/2234?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Нижегородская область</a></p>

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек и ребёнок. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородская область

В Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате аварии восемь человек пострадали, в том числе ребёнок. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородская область

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородская область

"Сегодня в 18:30 поступило сообщение о транспортной аварии: в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье – Дзержинск", — отметили в ведомстве.

Известно, что все пострадавшие были в автобусе: это водитель и пассажиры. Пожарные и спасатели оцепили место аварии и деблокировали водителя легковушки. Мужчину госпитализировали. Как уточнили в региональном главке МВД, он выехал на встречку и столкнулся с автобусом.

Полный пассажиров автобус рухнул в пропасть в Колумбии, 10 человек погибло

Полный пассажиров автобус рухнул в пропасть в Колумбии, 10 человек погибло

Ранее Лайф писал, что в Ростовской области водитель легковушки пытался обогнать машину, но врезался в дерево. В результате погибло три человека, в том числе ребёнок.

Никита Осипов
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