Опубликовано видео мощного удара "Спартанцев" по ВСУ под Артёмовском

Отряд специального назначения "Спартанцы" нанёс удар по противнику под Артёмовском (украинское название — Бахмут) у села Новокалиновка. Видео с разрывом снарядов опубликовал SHOT.

Удар отряда спецназначения "Спартанцы" по ВСУ под Артёмовском. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, обстрел вёлся из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. По предварительным данным, уничтожены две БМП и большое количество пехоты ВСУ.