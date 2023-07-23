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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 18:32
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Опубликовано видео мощного удара "Спартанцев" по ВСУ под Артёмовском

Отряд специального назначения "Спартанцы" нанёс удар по противнику под Артёмовском (украинское название — Бахмут) у села Новокалиновка. Видео с разрывом снарядов опубликовал SHOT.

Удар отряда спецназначения "Спартанцы" по ВСУ под Артёмовском. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, обстрел вёлся из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. По предварительным данным, уничтожены две БМП и большое количество пехоты ВСУ.

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ТАСС \ Лев Федосеев

Андрей Григорьев
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