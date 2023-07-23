Опубликовано видео мощного удара "Спартанцев" по ВСУ под Артёмовском
Отряд специального назначения "Спартанцы" нанёс удар по противнику под Артёмовском (украинское название — Бахмут) у села Новокалиновка. Видео с разрывом снарядов опубликовал SHOT.
Удар отряда спецназначения "Спартанцы" по ВСУ под Артёмовском. Видео © SHOT
Как сообщает телеграм-канал, обстрел вёлся из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. По предварительным данным, уничтожены две БМП и большое количество пехоты ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил о том, что за сутки в рамках СВО уничтожено рекордное количество иностранной военной техники.
ТАСС \ Лев Федосеев