Мужчина получил осколочные ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области
Губернатор Богомаз: При обстреле Полевых Новосёлок Брянской области ранен мужчина
Один человек пострадал в результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новосёлки Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, осколочные ранения получил мужчина.
"В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новосёлки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.
Об обстреле ВСУ села Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области стало известно ранее. После атаки электричества нет как в Полевых Новосёлках, так и в селе Павловичи. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.
t.me / AV БогомаZ (архивное фото)