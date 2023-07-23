Мужчина получил осколочные ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области

Один человек пострадал в результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новосёлки Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, осколочные ранения получил мужчина.

"В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новосёлки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.