Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности
Патрушев 24–25 июля посетит ЮАР для участия во встрече с коллегами по БРИКС
В понедельник, 24 июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит с двухдневным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности, передаёт пресс-служба аппарата Совбеза.
"В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", — указано в сообщении ведомства.
Президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Очно же Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.