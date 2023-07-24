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23 июля, 21:53

Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности

Патрушев 24–25 июля посетит ЮАР для участия во встрече с коллегами по БРИКС

В понедельник, 24 июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит с двухдневным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности, передаёт пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", — указано в сообщении ведомства.

Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР

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Президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Очно же Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

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kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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