Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности

В понедельник, 24 июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит с двухдневным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности, передаёт пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", — указано в сообщении ведомства.