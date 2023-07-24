Путин рассказал об углубляющихся застарелых конфликтах

Текущая мировая ситуация далека от стабильной, так как усугубляются застарелые конфликты и появляются новые угрозы. По словам президента России Владимира Путина, больше всего от них страдают африканские страны. Об этом он написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"К сожалению, мы видим, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной. Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы", — подчеркнул Путин и добавил, что "Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем".