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23 июля, 23:11

Путин рассказал об углубляющихся застарелых конфликтах

Путин: От застарелых конфликтов больше других страдают страны Африки

Текущая мировая ситуация далека от стабильной, так как усугубляются застарелые конфликты и появляются новые угрозы. По словам президента России Владимира Путина, больше всего от них страдают африканские страны. Об этом он написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"К сожалению, мы видим, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной. Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы", — подчеркнул Путин и добавил, что "Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем".

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В опубликованной статье глава государства Владимир Путин также заявил, что Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. По его словам, Москва положительно оценивает повышающийся авторитет африканских государств.

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Unsplash

Оксана Попова
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