Психолог рассказала, как себя вести, если накопилась куча долгов

Люди, имеющие долги, могут испытывать излишнее напряжение из-за мыслей об этом, рассказала "Газете.ru" психолог Анна Матари. По её словам, люди порой впадают в крайности из-за проблем с долгами.

"Люди с долгами склонны часто думать о финансах и постоянно экономить, так как трудно наслаждаться жизнью из-за чувства обязанности и несвободы. Иногда срабатывают защитные механизмы организма — вы можете даже забыть про все долги и жить так, будто их вовсе нет: покупать вещи, которые не можете себе позволить, и отказываться контролировать расходы", — пояснила Матари.

Она посоветовала сохранять трезвый взгляд на мир, включая долги. По её словам, в первую очередь нужно закрывать базовые потребности: еда, жильё, здоровье, дети. Если всё это вкупе с суммой, которую нужно отдавать за долги, превышает уровень доходов, то нужно уменьшить траты. Стоит также задуматься о дополнительном источнике дохода или подумать, что можно продать.

По её словам, в любом случае долги не должны мешать наслаждаться жизнью. Врач подчеркнула, что в этом случае важно настроить внутреннее отношение, ведь иметь долговые обязательства — нормально, так как институт заимствований существует не первый век.

"Признать долги, но не уходить в драму или отрицание — это ключ к тому, чтобы быстрее выбраться из долговых отношений", — резюмировала Матари.