Международный день тигра, День куриных крылышек, помады: Праздники и приметы 29 июля Сегодня, 29 июля, отмечается международный день одного из самых красивых животных на нашей планете. Другой праздник зовёт всех в пляс, третий — оценят любители фастфуда, а четвёртый — прекрасная половина человечества. 28 июля, 21:01 29 июля отмечается Международный день тигра. Фото © Агентство "Москва"

Международный день тигра

Сегодня, 29 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день тигра. Он имеет прямое отношение к нашей стране: Отмечается ежегодно 29 июля, дата не смещается.

Был учреждён в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге.

В этот день проводятся выставки, благотворительные встречи, экскурсии, просветительские акции.

Россия — одна из немногих стран, где тигры живут в дикой природе. Эти красивые хищники также обитают в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Они держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Тигр может быть длиной почти три метра. Во время охоты он способен прыгать на пять метров в высоту и до десяти метров в длину. Разгоняться эта кошка может до скорости примерно 60 километров в час.

На "Тигрином саммите" в 2010 году в Санкт-Петербурге была создана Глобальная программа восстановления тигра. Её целью было увеличение популяции этих животных в дикой природе, и она во многом достигнута. Главная опасность для тигров — браконьерство, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты дорого продаются на чёрном рынке. Также люди выдавливают тигров из их ареала обитания, поэтому зачастую для этих животных отводят защищённые территории, как это сделано в России на Дальнем Востоке.

По последним данным, популяция амурских тигров в России за несколько лет резко выросла, превысила его численность в зоопарках мира примерно в 1,5 раза. Сейчас в нашей стране таких хищников в дикой природе уже около 750 особей, тогда как век назад оставалось всего несколько десятков.

Международный день танца

29 июля отмечается Международный день танца. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Ещё 29 июля 2023 года в России отмечается такой замечательный праздник, как Международный день танца. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 29 июля, дата не смещается.

Учреждён в 1982 года по инициативе Комитета танца Международного института театра при ЮНЕСКО.

Дата приурочена ко дню рождения основоположника современного балета Жан-Жоржа Новерра (1727–1810).

В этот день проводятся танцевальные фестивали, праздники танца и другие подобные мероприятия.

Жан-Жора Новерр дебютировал в качестве танцовщика в 1743 году, он выступал в разных театрах Франции, а затем и в Лондоне. Новерр пришёл к мысли о создании особого формата танцевального спектакля. Он стал автором свыше 80 постановок, заложил принципы драматического балета, который основывается на литературном сюжете, а воплощается танцем и пантомимой.

Каждый год в Международный день танца к мировой общественности обращается с посланием какой-то известный хореограф или танцовщик. Его выбирает Комитет танца МИТ. Это обращение переводится на много языков и распространяется в разных странах. Цель такой традиции — объединять людей языком танца. В 2023 году с таким посланием обратится китайская танцовщица и хореограф Ян Липин. В России к Международному дню танца по традиции приурочено вручение балетного приза — премии "Душа танца".

День куриных крылышек

29 июля отмечается День куриных крылышек. Фото © Freepik / jcomp

29 июля 2023 года отмечается ещё и День куриных крылышек. Знают об этом празднике и в России, потому что он уже стал международным. Этот день: Отмечается ежегодно 29 июля с 1977 года, дата не смещается.

Изначально был только американским, но разошёлся по миру.

Дата была выбрана мэром города Буффало Стэном Маковски.

В США в этот день проводят посвящённые куриным крылышкам фестивали и народные гуляния.

Жареные куриные крылышки — блюдо родом из США, оно через фильмы и благодаря сетям фастфуда стало популярным и в других странах. Каждый год только американцы съедают почти 30 миллиардов куриных крылышек, и даже сложно представить, сколько употребляется их по всему миру.

Острые и сладкие, с хрустящей корочкой и без, с сельдереем, сыром, с кетчупом или сливовым соусом, в медовой горчице или с лимонным перцем, в соусе барбекю — это блюдо стало излюбленным фастфудом. В США за первенство в его изобретении борются города Буффало и Нью-Йорк. По инициативе мэра День куриных крылышек и стали отмечать 29 июля. В том числе в США устраивают состязания по скорости поедания этого блюда. Мастера съезжаются со всей страны. Такие соревнования очень вредны для здоровья участников, но зрелищны.

Международный день помады

29 июля — Международный день помады. Фото © Freepik / prostooleh

Также 29 июля 2023 года отмечается Международный день помады — ещё один праздник, который пришёл в Россию из-за рубежа. Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 29 июля, дата фиксированная.

Появился в США, откуда распространился на другие страны.

Идея отмечать этот день возникла среди американских бьюти-блогеров.€

Каких-либо связанных с этим праздником традиций не появилось.

Современный мир уже не представить без губной помады. Представительницы прекрасной половины человечества по всему миру используют её, чтобы подчеркнуть свою красоту и привлечь взгляды. История этого косметического средства обширная. Считается, что применять помаду впервые начали в Месопотамии ещё примерно пять тысяч лет назад. Затем губы также красили в Древнем Египте, причём там предпочитали тёмные оттенки. Оттуда помада попала в Древнюю Грецию, затем в Рим и прочно обосновалась в Европе, чтобы в итоге разойтись по всему миру. Христианская церковь пыталась выступать против этого, однако потерпела поражение.

В нынешнем же виде помада появилась только чуть более ста лет назад. В США в 1915 году фирма Guerlain впервые представила это косметическое средство в виде карандаша в тюбике. Удобство женщины оценили, и популярность помады возросла. Кто же придумал 29 июля отмечать Международный день помады, уже не выяснить. Не исключено, что это была попытка повысить продажи. Впрочем, это не мешает нам сегодня отметить праздник. Например, девушки могут поделиться в соцсетях фото с губами, покрашенными любимой помадой.

Именинники 29 июля

29 июля именины у российской актрисы Юлии Пересильд. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня, 29 июля 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Православные: Павел

Пётр

Валентина

Юлия. Католические: Марта

Олаф. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Приметы 29 июля

Финогеев день

Православная церковь 29 июля чтит память священномученика, епископа из Севастии или Пидахфои Афиногена. Вместе с десятью учениками они пострадали за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Правивш€ий тогда Филомарх узнал, что некий Афиноген проповедует веру в Христа и народ отказывается поклоняться идолам и приносить жертвы. Был схвачен как сам старец, так и его ученики. Так как они отказались отречься от веры, все были обезглавлены.

В народе же этот день называли по-разному: Финогеев день, Афиноген Тихий, Финогены-зажинки. На Руси считали, что в эту дату ходить в лес нельзя, так как там якобы плодится нечисть. Под запретом были также рубка деревьев, собирание ягод. Ещё люди не ходили в этот день на водоёмы — боялись, что утащит на дно. Девушкам нельзя было умываться, чтобы не смыть красоту.

Приметы на Финогеев день

Дождь на Финогенов день — весь урожай не сберечь.

Роса до полудня — к приходу жары.

Густой туман — к обилию грибов в лесу.

Полевая мышь начала есть посевы — зима будет долгой и холодной.

Авторы Вадим Андреев