День Военно-морского флота, Международный день дружбы, Маринин день: праздники и приметы 30 июля Сегодня, 30 июля, в России чествуют военных моряков, которые всегда готовы защитить водные рубежи нашей страны. Также на этот день выпадает праздник всех, кто имеет друзей или хочет их завести. А ещё это день памяти тех, кто заложил основы современного христианства. 29 июля, 21:01 30 июля — День Военно-морского флота России. Фото © Минобороны РФ

День Военно-морского флота России

Сегодня в России отмечается военно-исторический праздник: День Военно-морского флота. Вот несколько фактов о нём: это официальный памятный день Вооружённых сил России;

был учреждён в 1939 году как День Военно-морского флота СССР;

утверждён указом президента РФ от 31 мая 2006 года;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля;

в этом году выпадает на 30 июля;

празднуется главным военно-морским парадом и мероприятиями в военных портах.

Днём основания Военно-морского флота России принято считать 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года. Тогда было принято решение о начале строительства регулярного флота. Через четыре года, в 1700 году, в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль "Гото Предестинация".

Сейчас, спустя более чем 300 лет, у России мощный Военно-морской флот. Он состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флота и Каспийской флотилии. В качестве отдельных родов сил ВМФ есть также Морская авиация, Морская пехота и Береговые ракетно-артиллерийские войска. У нашей страны более 200 надводных кораблей и катеров, порядка 70 подводных лодок (по большей части атомных) и сотни вспомогательных судов. Каждый год состав флота пополняется новыми кораблями и судами.

В День Военно-морского флота в городах России, а также в сирийском порту Тартус (где располагается российская военно-морская база) проходят парады кораблей, военно-спортивные праздники. Самый масштабный парад уже традиционно проводится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нём участвуют десятки кораблей и судов, тысячи военнослужащих. Этот год — не исключение.

Международный день дружбы

30 июля — Международный день дружбы. Фото © Freepik

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой добрый праздник, как Международный день дружбы. Рассказываем о нём: отмечается ежегодно 30 июля, дата не смещается;

провозглашён Генассамблеей ООН в 2011 году;

в этот день ООН призывает весь мир к прекращению вражды.

Предпосылкой появления Международного дня дружбы стали Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, которые охватывали время с 2001 по 2010 год. Во время подведения итогов этой акции в ООН предложили посвятить один день календаря дружбе, что и было сделано. Государствам, организациям разного уровня рекомендуется в Международный день дружбы проводить мероприятия, направленные на развитие взаимопонимания. Этот праздник должен напомнить всем, что все мы вне зависимости от расы, пола, религии — единая семья на одной планете. В России в этот день принято проводить различные мероприятия для детей: представления, конкурсы, викторины.

Интересно, что это не единственная дата в календаре, посвящённая дружбе. Так, 9 июня отмечается Международный день друзей, на 25 июня выпадает День дружбы и единения славян, а 3 июля празднуется День тайной дружбы. И это не считая множества национальных праздников других государств. В нашей стране есть свой символ дружбы — кот Леопольд из мультфильма, который всегда призывает: "Давайте жить дружно".

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Фото © URA.RU / TASS / Екатерина Сычкова

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons). Предлагаем узнать о нём больше: провозглашён Генассамблеей ООН в 2013 году;

ежегодно отмечается 30 июля, дата не смещается;

цель — повышать осведомлённость общества о жертвах торговли людьми, поощрять и защищать их права;

в этот день проводятся встречи, семинары, конкурсы, направленные на достижение такой цели.

Несмотря на то что рабство в современном мире уже не считается ни в коем случае приемлемым, оно не изжито. Глобальные кризисы, конфликты и изменения климата усиливают риск того, что кто-то может организовать торговлю людьми. Неравенство в обществе, массовые перемещения делают людей уязвимыми перед злоумышленниками. Жертвами такой торговли, как правило, становятся те, кто живёт в бедности, не имеет доступа к образованию. Увы, ООН констатирует, что в развивающихся странах власти стали меньше бороться с таким явлением, как торговля людьми. Ситуация стала хуже во время пандемии коронавируса, за время которой эта торговля ещё дальше ушла в подполье.

Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми ООН призывает каждого оказать посильную помощь кампании по искоренению таких преступлений. Для этого необязательно охотиться за группировками. Можно, к примеру, поделиться в соцсетях постом, посвящённым этому дню, сделать взнос в Целевой фонд добровольных взносов ООН для жертв торговли людьми (он даёт помощь и защиту жертвам торговли людьми на местах), присоединиться к одной из инициатив ООН в своей стране.

День памяти святых отцов шести Вселенских соборов

В 2023 году на 30 июля приходится День памяти святых отцов шести Вселенских соборов. Фото © pravoslavie.ru

Сегодня, 30 июля 2023 года, Православная церковь России чтит память святых отцов шести Вселенских соборов. Вот что это за праздник: православный церковный день памяти;

отмечается ежегодно в переходящую дату — ближайшее к 29 июля воскресенье;

в этом году выпадает на 30 июля;

в этот день Церковь в молитвах прославляет веру, которую утвердили святые отцы.

В данном случае слово "собор" означает собрание. А Вселенские соборы — это собрания предстоятелей и представителей всех поместных церквей. Такие встречи созывались для опровержения еретических учений, определения догматов и правил. Принятые на таких соборах решения являются обязательными для исполнения всеми поместными церквями и во все времена.

В Православной церкви признают семь Святых Вселенских соборов. Это Никейский первый (325 г.); Константинопольский первый (381 г.); Ефесский (431 г.); Халкидонский (451 г.); Константинопольский второй (553 г.); Константинопольский третий (680–681 гг.); Никейский второй (787 г.). Так, на первом соборе, на котором присутствовало 318 епископов, утвердили непреложную истину — догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рождённый от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец. А шестой собор определил признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое.

Седьмой Вселенский собор был посвящён уже проблеме иконоборчества. Эпоха первых шести Вселенских соборов длилась более 300 лет, стала временем споров о самой Святой Троице, поэтому эти шесть собраний рассматриваются отдельно от седьмого.

Именинники 30 июля

30 июля именины у российской актрисы Марины Александровой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 30 июля 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён. Православные: Марина;

Леонид;

Вероника;

Маргарита. Католические: Людмила;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и здоровья.

Приметы 30 июля

Маринин день

30 июля 2023 года Православная церковь чтит память преподобных Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского. Марина жила в Антиохии в III веке. Это был период правления императора Диоклетиана. В 12 лет она приняла крещение, а когда об этом узнал отец, он отрёкся от дочери. Её отдали в знатную семью для возвращения в идолопоклонство. Упорство Марины в вере не было сломлено. Её подвергли публичным истязаниям и в итоге казнили. Лазарь Галисийский же — это христианский подвижник X–XI веков. Он жил в Лидии. После жизни в монастыре в Палестине вернулся на родину, основал монастырь на горе Галисия. Умер там же.

В народном же календаре 30 июля — это Маринин день. В эту дату было принято готовить угощения из рыбы. По погоде этого дня предсказывали, какой будет первая половина осени. Люди молились святой Марине, прося излечения от болезней и спасения полей от молний. Считалось, что рождённые в Маринин день могут гасить ссоры и сохранять мир вокруг себя. Этот день не подходил для свадеб и для избавления от старых вещей.

Погодные приметы на Маринин день

Тёплый солнечный день — зима будет холодной и малоснежной.

Гроза — осени быть дождливой, а зиме с метелями.

Дождь при белых облаках — к перемене погоды.

Авторы Вадим Андреев