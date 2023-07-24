Ozon будет брать на работу осуждённых
Ozon примет на работу более 500 осуждённых до конца 2023 года
Маркетплейс Ozon в рамках нового проекта "Ozon без осуждения" решил принять на работу до конца 2023 года более 500 осуждённых с мягким режимом наказания. Об этом сообщила пресс-служба интернет-магазина.
"Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы... В проекте примут участие логистические объекты компании в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области", — говорится в пресс-релизе.
В маркетплейсе подчеркнули, что цель этой инициативы — помочь осуждённым с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем. Принять участие в проекте смогут лишь те, кто впервые отбывает срок и находится в исправительных центрах и колониях-поселениях. При этом число осуждённых не превысит 10% от количества сотрудников каждого склада. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. В обязанности новых работников будут входить сбор заказов для клиентов и обработка возвращаемых товаров на складах.
"После освобождения из исправительных учреждений участники проекта смогут продолжить выполнять работу на складе или пройти отбор на открытые вакансии в компании на равных основаниях с другими кандидатами", — добавили в маркетплейсе.
Ранее кладовщик Ozon рассказал, что его уволили после интервью, в котором он сообщил о проблемах предприятия. Руководство компании сперва высказало ему недовольство, а затем мужчине и вовсе стали предъявлять за незначительные опоздания, делать выговоры. По словам бывшего работника, увольнение связано с его борьбой за улучшение условий труда и требованием повышения зарплаты. Но в компании заявили, что это произошло из-за частых опозданий.
ТАСС / Гребенщиков Михаил