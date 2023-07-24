Ozon будет брать на работу осуждённых

Маркетплейс Ozon в рамках нового проекта "Ozon без осуждения" решил принять на работу до конца 2023 года более 500 осуждённых с мягким режимом наказания. Об этом сообщила пресс-служба интернет-магазина.

"Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы... В проекте примут участие логистические объекты компании в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области", — говорится в пресс-релизе.

В маркетплейсе подчеркнули, что цель этой инициативы — помочь осуждённым с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем. Принять участие в проекте смогут лишь те, кто впервые отбывает срок и находится в исправительных центрах и колониях-поселениях. При этом число осуждённых не превысит 10% от количества сотрудников каждого склада. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. В обязанности новых работников будут входить сбор заказов для клиентов и обработка возвращаемых товаров на складах.

"После освобождения из исправительных учреждений участники проекта смогут продолжить выполнять работу на складе или пройти отбор на открытые вакансии в компании на равных основаниях с другими кандидатами", — добавили в маркетплейсе.