Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге разрослась до соседнего завода
Роспотребнадзор: В Екатеринбурге у 15 человек нашли менингококковую инфекцию
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило уже 15 случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, число умерших всё то же — двое.
"В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены ещё два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками "Озона" в одном хостеле)", — уточнили в управлении.
Все контактировавшие с заболевшими остаются под медицинским наблюдением. Прививки поставили более 900 работникам Ozon и предприятия "Уралхиммаш". В области продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников маркетплейса Ozon в Екатеринбурге. В результате скончались двое работников. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее горожане перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.
ТАСС / Андрей Гордеев