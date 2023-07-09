Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге разрослась до соседнего завода

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило уже 15 случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, число умерших всё то же — двое.

"В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены ещё два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками "Озона" в одном хостеле)", — уточнили в управлении.