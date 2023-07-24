Регион

Уведомления отключены

24 июля, 08:34

В Липецкой области очевидцы сняли на видео нашествие огромной тучи мотыльков

В городе Елец Липецкой области заметили нашествие мотыльков. Рой из насекомых появился на мосту через реку Сосна.

Мотыльки заполонили мост в Липецкой области. Видео © VK / Мы из Ельца | Городское сообщество

Очевидцы сняли происходящее на видео. Судя по кадрам, мотыльки сбились в огромную тучу, которая мешала обзору. Машины с трудом проезжали по мосту из-за плохой видимости.

Энтомолог рассказала, опасно ли нашествие крылатых муравьёв на Москву

Энтомолог рассказала, опасно ли нашествие крылатых муравьёв на Москву

Местные жители пишут в соцсетях, что раньше никогда не наблюдали подобных явлений. Чем объясняется такое поведение насекомых, пока не известно.

Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области жители жалуются на неких насекомых, места укусов которых начинают болеть, краснеют, зудят и опухают.

Обложка ©

VK / Мы из Ельца | Городское сообщество

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров