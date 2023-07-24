В Липецкой области очевидцы сняли на видео нашествие огромной тучи мотыльков
В городе Елец Липецкой области заметили нашествие мотыльков. Рой из насекомых появился на мосту через реку Сосна.
Мотыльки заполонили мост в Липецкой области. Видео © VK / Мы из Ельца | Городское сообщество
Очевидцы сняли происходящее на видео. Судя по кадрам, мотыльки сбились в огромную тучу, которая мешала обзору. Машины с трудом проезжали по мосту из-за плохой видимости.
Местные жители пишут в соцсетях, что раньше никогда не наблюдали подобных явлений. Чем объясняется такое поведение насекомых, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области жители жалуются на неких насекомых, места укусов которых начинают болеть, краснеют, зудят и опухают.