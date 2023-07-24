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24 июля, 08:36

Лайф публикует первые фото кустарного дрона, который разорвался под КамАЗом в Рязанской области

Опубликованы фото дрона, который разорвался под КамАЗом в Рязанской области

Телеграм-канал SHOT публикует первые фото самодельного беспилотника, который разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области.

Самодельный беспилотник, который разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Фото © SHOT

Самодельный беспилотник, который разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Фото © SHOT

Самодельный беспилотник, который разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Фото © SHOT

Самодельный беспилотник, который разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, к БПЛА скотчем прикрепили неизвестное устройство, из-за которого и мог произойти взрыв. Фрагменты дрона кустарной сборки разбросало в радиусе нескольких десятков метров.

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Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в селе Тюшево Рязанской области. Водитель большегруза не заметил дрон и проехал по нему, после чего сразу же произошёл хлопок. Позже ещё два таких же кустарных БПЛА нашли в поле в 20 метрах от места происшествия.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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