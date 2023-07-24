Регион

Уведомления отключены

24 июля, 09:31

Грета Тунберг после очередного протеста может отправиться в тюрьму на полгода

AFP: Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы

<p>Грета Тунберг во время протеста в Мальмё. Обложка © ТАСС / AP / Johan Nilsson</p>

Грета Тунберг во время протеста в Мальмё. Обложка © ТАСС / AP / Johan Nilsson

До шести месяцев тюрьмы может грозить шведской активистке Грете Тунберг. Такое наказание на её родине предусмотрено за нарушение правил проведения демонстраций, в чём её и обвиняют. Об этом пишет агентство AFP.

Конечно, речь в данном случае идёт о максимальном наказании, однако, по словам прокурора Шарлотты Оттосен, обычно подобные правонарушения заканчиваются штрафом.

Напомним, что 19 июня в шведском городе Мальмё активисты, в числе которых была Грета Тунберг, попытались парализовать работу местного порта. Таким образом они хотели выразить протест против использования ископаемого топлива. В итоге Тунберг обвинили в неповиновении полиции и участии в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей.

Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Грета Тунберг
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров