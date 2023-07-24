Грета Тунберг после очередного протеста может отправиться в тюрьму на полгода

До шести месяцев тюрьмы может грозить шведской активистке Грете Тунберг. Такое наказание на её родине предусмотрено за нарушение правил проведения демонстраций, в чём её и обвиняют. Об этом пишет агентство AFP.

Конечно, речь в данном случае идёт о максимальном наказании, однако, по словам прокурора Шарлотты Оттосен, обычно подобные правонарушения заканчиваются штрафом.