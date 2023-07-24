Грета Тунберг после очередного протеста может отправиться в тюрьму на полгода
AFP: Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы
Грета Тунберг во время протеста в Мальмё. Обложка © ТАСС / AP / Johan Nilsson
До шести месяцев тюрьмы может грозить шведской активистке Грете Тунберг. Такое наказание на её родине предусмотрено за нарушение правил проведения демонстраций, в чём её и обвиняют. Об этом пишет агентство AFP.
Конечно, речь в данном случае идёт о максимальном наказании, однако, по словам прокурора Шарлотты Оттосен, обычно подобные правонарушения заканчиваются штрафом.
Напомним, что 19 июня в шведском городе Мальмё активисты, в числе которых была Грета Тунберг, попытались парализовать работу местного порта. Таким образом они хотели выразить протест против использования ископаемого топлива. В итоге Тунберг обвинили в неповиновении полиции и участии в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей.