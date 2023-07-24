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24 июля, 09:28

В Кремле прокомментировали обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

Песков: Опасность атак на Крымский мост сохраняется

Возможность новых атак на Крымский мост со стороны Украины сохраняется, и это требует постоянной повышенной бдительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что на украинском судне в Чёрном море были найдены следы взрывчатки.

"Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил: обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, "что опасность есть".

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Напомним, ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецкой Тузле полностью сменилась команда, в результате она состояла из 12 украинцев.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Александр Юнашев
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