В Кремле прокомментировали обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

Возможность новых атак на Крымский мост со стороны Украины сохраняется, и это требует постоянной повышенной бдительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что на украинском судне в Чёрном море были найдены следы взрывчатки.

"Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил: обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, "что опасность есть".