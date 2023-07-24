В Кремле прокомментировали обнаружение следов взрывчатки на украинском судне
Песков: Опасность атак на Крымский мост сохраняется
Возможность новых атак на Крымский мост со стороны Украины сохраняется, и это требует постоянной повышенной бдительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что на украинском судне в Чёрном море были найдены следы взрывчатки.
"Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента добавил: обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, "что опасность есть".
Напомним, ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецкой Тузле полностью сменилась команда, в результате она состояла из 12 украинцев.
ТАСС / Мальгавко Сергей