Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Взрыв произошёл на военной базе в городе Цзилун, расположенном на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
"По неизвестным причинам взорвалось 120 миномётов, в результате чего девять человек были отправлены в больницу", — говорится в сообщении.
Указывается, что два человека из числа пострадавших получили серьёзные ранения.
Ранее во время храмовой ярмарки на Тайване произошёл взрыв. В результате инцидента пострадало 17 человек. На ярмарке в этот момент присутствовало около 20 тысяч человек.
Обложка ©
Shutterstock