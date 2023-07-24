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24 июля, 10:00

Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

Взрыв произошёл на военной базе в городе Цзилун, расположенном на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

"По неизвестным причинам взорвалось 120 миномётов, в результате чего девять человек были отправлены в больницу", — говорится в сообщении.

Указывается, что два человека из числа пострадавших получили серьёзные ранения.

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Ранее во время храмовой ярмарки на Тайване произошёл взрыв. В результате инцидента пострадало 17 человек. На ярмарке в этот момент присутствовало около 20 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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