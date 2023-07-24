Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

Взрыв произошёл на военной базе в городе Цзилун, расположенном на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

"По неизвестным причинам взорвалось 120 миномётов, в результате чего девять человек были отправлены в больницу", — говорится в сообщении.

Указывается, что два человека из числа пострадавших получили серьёзные ранения.