Взрыв произошёл во время ярмарки на Тайване, есть пострадавшие
На Тайване 17 человек пострадали при взрыве на храмовой ярмарке в городе Цзяи
Во время ярмарки на юге Тайваня произошёл взрыв, в результате которого пострадало не менее 17 человек. Об этом сообщает местная газета "Цзыю шибао".
Взрыв произошёл во время храмовой ярмарки на Тайване. Видео © setn.com
По данным издания, инцидент произошёл в ночь на воскресенье в городе Цзяи. Как рассказали очевидцы, что-то взорвалось в горе мусора возле сцены. По словам организаторов, там хранились фейерверки. В момент взрыва на ярмарке присутствовало около 20 тысяч человек.
При этом местный телеканал "Саньли" передаёт, что взрыв мог произойти из-за электрогенератора. По разным данным, пострадали от 17 до 28 человек, среди них есть дети.
Ранее мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa возле штата Кампече на побережье Мексиканского залива. В этот момент там находилось 180 сотрудников. К сожалению, не обошлось без жертв, погибли два человека. Ещё один пропал без вести.
YouTube / chinatimes