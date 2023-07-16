Взрыв произошёл во время ярмарки на Тайване, есть пострадавшие

Во время ярмарки на юге Тайваня произошёл взрыв, в результате которого пострадало не менее 17 человек. Об этом сообщает местная газета "Цзыю шибао".

Взрыв произошёл во время храмовой ярмарки на Тайване. Видео © setn.com

По данным издания, инцидент произошёл в ночь на воскресенье в городе Цзяи. Как рассказали очевидцы, что-то взорвалось в горе мусора возле сцены. По словам организаторов, там хранились фейерверки. В момент взрыва на ярмарке присутствовало около 20 тысяч человек.

При этом местный телеканал "Саньли" передаёт, что взрыв мог произойти из-за электрогенератора. По разным данным, пострадали от 17 до 28 человек, среди них есть дети.