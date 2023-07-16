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16 июля, 06:11

Взрыв произошёл во время ярмарки на Тайване, есть пострадавшие

На Тайване 17 человек пострадали при взрыве на храмовой ярмарке в городе Цзяи

Во время ярмарки на юге Тайваня произошёл взрыв, в результате которого пострадало не менее 17 человек. Об этом сообщает местная газета "Цзыю шибао".

Взрыв произошёл во время храмовой ярмарки на Тайване. Видео © setn.com

По данным издания, инцидент произошёл в ночь на воскресенье в городе Цзяи. Как рассказали очевидцы, что-то взорвалось в горе мусора возле сцены. По словам организаторов, там хранились фейерверки. В момент взрыва на ярмарке присутствовало около 20 тысяч человек.

При этом местный телеканал "Саньли" передаёт, что взрыв мог произойти из-за электрогенератора. По разным данным, пострадали от 17 до 28 человек, среди них есть дети.

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При взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии пострадали пять взрослых и ребёнок

Ранее мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa возле штата Кампече на побережье Мексиканского залива. В этот момент там находилось 180 сотрудников. К сожалению, не обошлось без жертв, погибли два человека. Ещё один пропал без вести.

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YouTube / chinatimes

Николь Вербер
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