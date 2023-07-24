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24 июля, 09:57

Песков: Контакты Путина и Эрдогана не запланированы, но исключать их нельзя

В планах российского президента Владимира Путина пока нет контактов с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что исключать такую вероятность в обозримом будущем нельзя.

Журналисты спросили Пескова о том, планирует ли Путин поговорить с Эрдоганом после того, как на борту судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки.

"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать", — сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня ФСБ сообщила, что правоохранители нашли следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецкой Тузле полностью сменилась команда, в результате она состояла из 12 украинцев.

В Кремле прокомментировали обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

В Кремле прокомментировали обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александр Юнашев
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