Песков: Контакты Путина и Эрдогана не запланированы, но исключать их нельзя
В планах российского президента Владимира Путина пока нет контактов с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что исключать такую вероятность в обозримом будущем нельзя.
Журналисты спросили Пескова о том, планирует ли Путин поговорить с Эрдоганом после того, как на борту судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки.
"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня ФСБ сообщила, что правоохранители нашли следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе. В конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецкой Тузле полностью сменилась команда, в результате она состояла из 12 украинцев.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав