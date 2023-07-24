"Буду в Небесном Иерусалиме!": Судимый за грабёж психбольной красноярец устроил погром в мечети

Сегодня утром в Красноярске мужчина ворвался в Соборную мечеть с молотком и стал всё крушить, так как там "поклоняются дьяволу". По данным телеграм-канала SHOT, дебоширом оказался 27-летний Вареш А. Он подпёр доской запасной выход, зашёл внутрь и стал бить окна, цветы, двери и минбар. После этого неадекват хотел напасть на пожилого мужчину, однако ему помешали прохожие, которые держали злоумышленника до приезда полицейских.