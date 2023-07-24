"Буду в Небесном Иерусалиме!": Судимый за грабёж психбольной красноярец устроил погром в мечети
SHOT: В Красноярске 27-летний мужчина разбил молотком окна и двери в мечети
Последствия погрома в красноярской мечети. Обложка © Telegram / SHOT
Сегодня утром в Красноярске мужчина ворвался в Соборную мечеть с молотком и стал всё крушить, так как там "поклоняются дьяволу". По данным телеграм-канала SHOT, дебоширом оказался 27-летний Вареш А. Он подпёр доской запасной выход, зашёл внутрь и стал бить окна, цветы, двери и минбар. После этого неадекват хотел напасть на пожилого мужчину, однако ему помешали прохожие, которые держали злоумышленника до приезда полицейских.
Красноярец, устроивший погром в мечети. Видео © Telegram / SHOT
"Я буду в Небесном Иерусалиме!" — говорил мужчина правоохранителям.
Его родственники заявили, что тот страдает психическим заболеванием и недавно вышел из клиники. Они извинились за случившееся и подчеркнули, что готовы оплатить ремонт. Сейчас с буйным красноярцем работают врачи, а полиция проводит проверку. Ранее мужчину судили за грабёж.
Ранее Лайф писал, что житель Кабардино-Балкарии устроил пожар в сельской мечети. Задержанный объяснил свои действия требованиями "голоса в голове".