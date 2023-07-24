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24 июля, 10:59

"Буду в Небесном Иерусалиме!": Судимый за грабёж психбольной красноярец устроил погром в мечети

SHOT: В Красноярске 27-летний мужчина разбил молотком окна и двери в мечети

<p>Последствия погрома в красноярской мечети. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия погрома в красноярской мечети. Обложка © Telegram / SHOT

Сегодня утром в Красноярске мужчина ворвался в Соборную мечеть с молотком и стал всё крушить, так как там "поклоняются дьяволу". По данным телеграм-канала SHOT, дебоширом оказался 27-летний Вареш А. Он подпёр доской запасной выход, зашёл внутрь и стал бить окна, цветы, двери и минбар. После этого неадекват хотел напасть на пожилого мужчину, однако ему помешали прохожие, которые держали злоумышленника до приезда полицейских.

Красноярец, устроивший погром в мечети. Видео © Telegram / SHOT

"Я буду в Небесном Иерусалиме!" — говорил мужчина правоохранителям.

Последствия погрома в красноярской мечети. Фото © Telegram / SHOT

Последствия погрома в красноярской мечети. Фото © Telegram / SHOT

Его родственники заявили, что тот страдает психическим заболеванием и недавно вышел из клиники. Они извинились за случившееся и подчеркнули, что готовы оплатить ремонт. Сейчас с буйным красноярцем работают врачи, а полиция проводит проверку. Ранее мужчину судили за грабёж.

Последствия погрома в красноярской мечети. Фото © Telegram / SHOT

Последствия погрома в красноярской мечети. Фото © Telegram / SHOT

Захватчик коттеджа из "Шервуда" оказался религиозным фанатиком

Захватчик коттеджа из "Шервуда" оказался религиозным фанатиком

Ранее Лайф писал, что житель Кабардино-Балкарии устроил пожар в сельской мечети. Задержанный объяснил свои действия требованиями "голоса в голове".

Никита Осипов
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