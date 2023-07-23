Захватчик коттеджа из "Шервуда" оказался религиозным фанатиком
SHOT: Захватчик коттеджа в подмосковной Истре был религиозным фанатиком
35-летний Вячеслав Черненко, который накануне захватил коттедж стоимостью миллиард рублей в подмосковном элитном посёлке "Шервуд" в Истре, был религиозным фанатиком. Об этом сообщает SHOT.
Соседи рассказали, что часто вызывали к Черненко полицейских и санитаров из психбольницы. Видео © Telegram / SHOT
Однако, как утверждают его знакомые, праведным поведением мужчина не отличался: он постоянно говорил всем о Боге и это не мешало ему устраивать пьянки и ссоры с матерью.
Соседи Черненко в Красноярске рассказали, что в квартиру, где тот проживал с матерью, приходилось постоянно вызывать полицейских и санитаров психбольницы — последние делали обоим уколы, чтобы те приходили в себя.
"Были пару моментов, когда гулянки были, мешали спать. У меня жена на них полицию вызывала. Он такой, похожий на сидевшего. Откуда приехали? С тайги какой-то", — отметили соседи в беседе с SHOT.
У Черненко было психическое заболевание. При этом соседи считают, что у его матери тоже не всё в порядке с головой, судя по её поведению: она не общается ни с кем из окружающих, часто пьёт и кричит. Дома Вячеслав в последний раз был около трёх дней назад. Как он добрался до Подмосковья, никто не знает. Мать ещё не знает о смерти сына, она никому не открывает дверь.
Напомним, что 22 июля вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Он был ликвидирован.
Telegram / SHOT