Захватчик коттеджа из "Шервуда" оказался религиозным фанатиком

35-летний Вячеслав Черненко, который накануне захватил коттедж стоимостью миллиард рублей в подмосковном элитном посёлке "Шервуд" в Истре, был религиозным фанатиком. Об этом сообщает SHOT.

Соседи рассказали, что часто вызывали к Черненко полицейских и санитаров из психбольницы. Видео © Telegram / SHOT

Однако, как утверждают его знакомые, праведным поведением мужчина не отличался: он постоянно говорил всем о Боге и это не мешало ему устраивать пьянки и ссоры с матерью.

Соседи Черненко в Красноярске рассказали, что в квартиру, где тот проживал с матерью, приходилось постоянно вызывать полицейских и санитаров психбольницы — последние делали обоим уколы, чтобы те приходили в себя.

"Были пару моментов, когда гулянки были, мешали спать. У меня жена на них полицию вызывала. Он такой, похожий на сидевшего. Откуда приехали? С тайги какой-то", — отметили соседи в беседе с SHOT.