Минздрав: К медикам на трассе Крым – Ростов-на-Дону обратилось более 100 человек

Более сотни человек обратились за медицинской помощью на трассе Крым – Ростов-на-Дону, где время от времени появляется автомобильная пробка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России, уточняя, что за всё время госпитализация потребовалась семерым из них, в числе которых и несовершеннолетние.

"Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратилось 106 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении.

Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, чаще всего причинами обращения к медикам являются ОРВИ, тепловые удары, отравление и различного рода травмы. Причём у тех, кому понадобилась госпитализация, были случаи укуса змеи, эпилепсия и гастроэнтерит.