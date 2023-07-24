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24 июля, 10:58

Минздрав: К медикам на трассе Крым – Ростов-на-Дону обратилось более 100 человек

Более сотни человек обратились за медицинской помощью на трассе Крым – Ростов-на-Дону, где время от времени появляется автомобильная пробка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России, уточняя, что за всё время госпитализация потребовалась семерым из них, в числе которых и несовершеннолетние.

"Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратилось 106 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении.

Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, чаще всего причинами обращения к медикам являются ОРВИ, тепловые удары, отравление и различного рода травмы. Причём у тех, кому понадобилась госпитализация, были случаи укуса змеи, эпилепсия и гастроэнтерит.

Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

Как сообщал Лайф, по состоянию на сегодняшнее утро въезда в Крым со стороны Тамани ожидали почти 500 автомобилей. В то же время в очереди со стороны Керчи находилось 165 машин.

Обложка ©

ТАСС / Соколов Роман

Максим Плетнёв
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