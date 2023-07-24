Въезда на Крымский мост со стороны Тамани ждут почти 500 автомобилей

На Крымском мосту образовалась пробка из автомобилей со стороны Тамани: проезда ожидают 480 машин. Информация об этом появилась в оперативном телеграм-канале "Крымский мост".

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание — около двух часов", — указано в сообщении.

Также сказано, что в очереди со стороны Керчи находится 165 автомобилей.