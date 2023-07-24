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24 июля, 05:16

Въезда на Крымский мост со стороны Тамани ждут почти 500 автомобилей

Почти 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

На Крымском мосту образовалась пробка из автомобилей со стороны Тамани: проезда ожидают 480 машин. Информация об этом появилась в оперативном телеграм-канале "Крымский мост".

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание — около двух часов", — указано в сообщении.

Также сказано, что в очереди со стороны Керчи находится 165 автомобилей.

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Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата, из-за чего повредилось дорожное полотно. Согласно одной из версий, удар нанесли морские дроны, которые сбросили с обычных гражданских судов. По данным хакеров, в операции могли участвовать два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Анатолий Симоненко
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