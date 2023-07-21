Экс-депутат Бундестага жёстко прошёлся по Киеву за убийство семьи на Крымском мосту
Экс-депутат ФРГ Гердт: Атака Крымского моста — это удар по гражданскому объекту
Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Бывший депутат Бундестага ФРГ и член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла супружеская пара, является атакой по гражданской инфраструктуре. Он поставил этот удар в один ряд с подрывом "Северных потоков".
"Подрыв Крымского моста — это атака на гражданскую инфраструктуру. Это то же самое, что и подрыв газопровода "Северный поток", — сказал Гердт в интервью РИА "Новости".
По оценке немецкого политика, с помощью террористических методов Киев пытается добиться дальнейшей эскалации конфликта. Это нужно для того, чтобы и дальше выпрашивать у Коллективного Запада деньги и оружие.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппаратов, из-за взрыва оказалось повреждено дорожное полотно. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице. По некоторым данным, атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры вычислили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера.