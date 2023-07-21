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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 18:47
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Экс-депутат Бундестага жёстко прошёлся по Киеву за убийство семьи на Крымском мосту

Экс-депутат ФРГ Гердт: Атака Крымского моста — это удар по гражданскому объекту

Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Бывший депутат Бундестага ФРГ и член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла супружеская пара, является атакой по гражданской инфраструктуре. Он поставил этот удар в один ряд с подрывом "Северных потоков".

"Подрыв Крымского моста — это атака на гражданскую инфраструктуру. Это то же самое, что и подрыв газопровода "Северный поток", — сказал Гердт в интервью РИА "Новости".

По оценке немецкого политика, с помощью террористических методов Киев пытается добиться дальнейшей эскалации конфликта. Это нужно для того, чтобы и дальше выпрашивать у Коллективного Запада деньги и оружие.

Писатель объяснил, почему Киев выбрал главной мишенью для ударов Крымский мост
Писатель объяснил, почему Киев выбрал главной мишенью для ударов Крымский мост

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппаратов, из-за взрыва оказалось повреждено дорожное полотно. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице. По некоторым данным, атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры вычислили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера.

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Юрий Лысенко
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