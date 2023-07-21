Экс-депутат Бундестага жёстко прошёлся по Киеву за убийство семьи на Крымском мосту

Бывший депутат Бундестага ФРГ и член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла супружеская пара, является атакой по гражданской инфраструктуре. Он поставил этот удар в один ряд с подрывом "Северных потоков".

"Подрыв Крымского моста — это атака на гражданскую инфраструктуру. Это то же самое, что и подрыв газопровода "Северный поток", — сказал Гердт в интервью РИА "Новости".