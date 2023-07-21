Писатель объяснил, почему Киев выбрал главной мишенью для ударов Крымский мост

Украина наносит террористические удары по Крымскому мосту, потому что он является символом объединения русского народа. Таким мнением с журналистами поделился писатель, публицист, блогер и политик Николай Стариков.

По его мнению, время для последнего теракта на Крымском мосту было выбрано не случайно. ВСУ до последнего ждали истечения срока, до которого Москва могла объявить о продлении зерновой сделки. Когда надежды уже не осталось и стало известно о выходе России из соглашения, украинские военные получили зелёный свет на атаку. Объект тоже выбран по определённым мотивам, считает политик.

"Крымский мост — это символ воссоединения России и Крыма, скажу больше, это символ движения России вперёд. Это гордость нашего народа. Ударом по Крымскому мосту они пытаются посеять уныние внутри России и посеять недовольство властью. Крымский мост — символ грядущего объединения русского народа, это символ воссоединения России и Украины, а не только России и Крыма", — объяснил Стариков в эфире радио "Комсомольская правда".