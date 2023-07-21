Писатель объяснил, почему Киев выбрал главной мишенью для ударов Крымский мост
Публицист Стариков: Киев бьёт по Крымскому мосту из-за его символизма для России
Крымский мост после теракта в ночь на 17 июля. Обложка © ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина
Украина наносит террористические удары по Крымскому мосту, потому что он является символом объединения русского народа. Таким мнением с журналистами поделился писатель, публицист, блогер и политик Николай Стариков.
По его мнению, время для последнего теракта на Крымском мосту было выбрано не случайно. ВСУ до последнего ждали истечения срока, до которого Москва могла объявить о продлении зерновой сделки. Когда надежды уже не осталось и стало известно о выходе России из соглашения, украинские военные получили зелёный свет на атаку. Объект тоже выбран по определённым мотивам, считает политик.
"Крымский мост — это символ воссоединения России и Крыма, скажу больше, это символ движения России вперёд. Это гордость нашего народа. Ударом по Крымскому мосту они пытаются посеять уныние внутри России и посеять недовольство властью. Крымский мост — символ грядущего объединения русского народа, это символ воссоединения России и Украины, а не только России и Крыма", — объяснил Стариков в эфире радио "Комсомольская правда".
В заключение публицист отметил, что удары по Крымскому мосту наносятся как будто по инициативе Киева, но для этого используются британские БПЛА, на которых просто наклеили украинский трезубец. Скорее всего, и организаторами, и исполнителями этого теракта являются сотрудники западных спецслужб, заметил публицист.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост. По некоторым данным, атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры отследили движение судов в акватории во время теракта и обвинили в участии в операции два иностранных танкера.