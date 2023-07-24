Регион

Уведомления отключены

24 июля, 10:59

В МИД Китая не смогли уточнить, где находится "пропавший" министр

Представитель МИД КНР не смогла объяснить, где сейчас находится глава ведомства

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призналась, что у неё нет информации о местонахождении министра Цинь Гана, который около месяца не появлялся на публике.

"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — отметила Мао Нин на брифинге в ответ на вопрос о местоположении Цинь Гана.

Зарубежные поездки Лаврова сравнили с турне рок-звезды

Зарубежные поездки Лаврова сравнили с турне рок-звезды

Напомним, что глава МИД КНР не присоединился к традиционной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проходило в Джакарте с 11 по 15 июля. Там его заменил глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, датированы 25 июня.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров