В МИД Китая не смогли уточнить, где находится "пропавший" министр

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призналась, что у неё нет информации о местонахождении министра Цинь Гана, который около месяца не появлялся на публике.

"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — отметила Мао Нин на брифинге в ответ на вопрос о местоположении Цинь Гана.

Напомним, что глава МИД КНР не присоединился к традиционной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проходило в Джакарте с 11 по 15 июля. Там его заменил глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, датированы 25 июня.