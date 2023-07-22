Глава МИД Китая не появлялся на публике почти месяц, это вызвало геополитический переполох
Bloomberg: Глава МИД Британии отложил визит в КНР из-за пропажи китайского коллеги
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за исчезновения из публичного пространства китайского коллеги Цинь Гана. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Глава китайского внешнеполитического ведомства не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к большому числу разной информации в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, датированы 25 июня.
"Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля", — указало агентство.
Ситуация, как отметили журналисты, показывает то, как исчезновение главы МИД Китая "отражается на геополитике".
Не владеют информацией о местонахождении Цинь Гана и в США. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может стать новым министром обороны Соединённого Королевства. Также на этот пост претендует заместитель главы МВД страны по вопросам безопасности Том Тугендхат. Действующий глава оборонного ведомства Бен Уоллес покинет пост осенью и уйдёт из политики.