Глава МИД Китая не появлялся на публике почти месяц, это вызвало геополитический переполох

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за исчезновения из публичного пространства китайского коллеги Цинь Гана. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава китайского внешнеполитического ведомства не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к большому числу разной информации в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, датированы 25 июня.

"Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля", — указало агентство.

Ситуация, как отметили журналисты, показывает то, как исчезновение главы МИД Китая "отражается на геополитике".