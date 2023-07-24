Утюги, шпаги, аккордеоны: Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами петербургского метро
В Петербурге рассказали, как пассажиры забывают в метро утюги, шпаги и пылесосы
Обложка © Shutterstock
В метро Санкт-Петербурга жители и гости города забывают немало вещей. Среди самых необычных находок за первое полугодие этого года — робот-пылесос и аккордеон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу метрополитена Северной столицы.
Чаще всего пассажиры оставляли вещи на центральных или конечных станциях. При этом большую часть находок удалось вернуть владельцам. Самыми странными находками за полгода оказались робот-пылесос, шпага, утюг из чугуна, аккордеон и обручальное кольцо.
Ранее сообщалось, что иногда на улице, в общественном транспорте или торговом центре можно найти не только чужие смартфоны или ключи, но и наличные деньги. Эксперт Екатерина Аралина призвала в такой ситуации сразу обращаться в полицию.