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24 июля, 11:19

Утюги, шпаги, аккордеоны: Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами петербургского метро

В Петербурге рассказали, как пассажиры забывают в метро утюги, шпаги и пылесосы

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В метро Санкт-Петербурга жители и гости города забывают немало вещей. Среди самых необычных находок за первое полугодие этого года — робот-пылесос и аккордеон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу метрополитена Северной столицы.

Чаще всего пассажиры оставляли вещи на центральных или конечных станциях. При этом большую часть находок удалось вернуть владельцам. Самыми странными находками за полгода оказались робот-пылесос, шпага, утюг из чугуна, аккордеон и обручальное кольцо.

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Ранее сообщалось, что иногда на улице, в общественном транспорте или торговом центре можно найти не только чужие смартфоны или ключи, но и наличные деньги. Эксперт Екатерина Аралина призвала в такой ситуации сразу обращаться в полицию.

Иван Косицын
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