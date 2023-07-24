Утюги, шпаги, аккордеоны: Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами петербургского метро

В метро Санкт-Петербурга жители и гости города забывают немало вещей. Среди самых необычных находок за первое полугодие этого года — робот-пылесос и аккордеон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу метрополитена Северной столицы.

Чаще всего пассажиры оставляли вещи на центральных или конечных станциях. При этом большую часть находок удалось вернуть владельцам. Самыми странными находками за полгода оказались робот-пылесос, шпага, утюг из чугуна, аккордеон и обручальное кольцо.