ВСУ понесли большие потери за шесть неудачных атак под Донецком

Российские военные за сутки на Донецком направлении отразили шесть атак со стороны ВСУ. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Также поражены подразделения противника вблизи Весёлого, Богдановки, Предтечина, Белой Горы и Дылеевки Донецкой Народной Республики. Конашенков добавил, что ВСУ потеряли более 160 солдат, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Кроме того, украинские военные остались без двух гаубиц: британской FH70 и самоходной "Гвоздики".