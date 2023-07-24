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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 11:34
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Российские войска уничтожили французскую САУ Cezar в ходе СВО

САУ Cezar. Фото © Wikipedia

САУ Cezar. Фото © Wikipedia

В ходе СВО российские войска на Купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Cezar французского производства, которую использовали ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали до 95 украинских бойцов на данном направлении, уточнил он. По его словам, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства", — отметил Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ ликвидировали также склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Крахмальное Харьковской области.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки до 120 военных ВСУ.

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Илья Суриков
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