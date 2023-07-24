Российские войска уничтожили французскую САУ Cezar в ходе СВО

В ходе СВО российские войска на Купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Cezar французского производства, которую использовали ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали до 95 украинских бойцов на данном направлении, уточнил он. По его словам, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства", — отметил Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ ликвидировали также склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Крахмальное Харьковской области.