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24 июля, 12:31

Лихач на гидроцикле пролетел сквозь участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде

МВД: Пара на гидроцикле проехала среди участников заплыва через Волгу

<p>Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nizhny01/13942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нижний №1"</a> / В. Иванова</p>

Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / "Нижний №1" / В. Иванова

В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала среди участников соревнования X-Waters Volga 2023, в заплыве приняли участие свыше двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Видео © Telegram / "Нижний №1"

"23 июля двое граждан на гидроцикле проехали среди спортсменов, участвующих в заплыве на реке Волге... Пострадавших в результате инцидента нет", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Проехав практически по головам пловцов, пара на большой скорости скрылась, отправившись в сторону Дзержинска. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности нарушителей и обстоятельства происшествия.

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Светлана Оперук
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