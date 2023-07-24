Лихач на гидроцикле пролетел сквозь участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде
МВД: Пара на гидроцикле проехала среди участников заплыва через Волгу
Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / "Нижний №1" / В. Иванова
В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала среди участников соревнования X-Waters Volga 2023, в заплыве приняли участие свыше двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Видео © Telegram / "Нижний №1"
"23 июля двое граждан на гидроцикле проехали среди спортсменов, участвующих в заплыве на реке Волге... Пострадавших в результате инцидента нет", — приводит РИА "Новости" сообщение.
Проехав практически по головам пловцов, пара на большой скорости скрылась, отправившись в сторону Дзержинска. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности нарушителей и обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал, что сухогруз с щебнем сел на мель на Волге под Нижним Новгородом. Разлива нефтепродуктов в результате происшествия не случилось.