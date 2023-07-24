В Благовещенске нашли пугающий способ отговорить жителей купаться в запрещённых местах

Власти Благовещенска решили необычным способом убедить местных жителей перестать пренебрегать своей безопасностью и купаться в местах, где это запрещено. В городских местах отдыха установили социальные баннеры с реальными историями утонувших людей. Об этом пишет Primpress.





За последние пять лет в Благовещенске утонули 27 человек, среди них как взрослые, так и дети. Самыми опасными зонами стали участки на Амурской, 1 и в переулке Связном. Летом 2023 года на последнем месте уже погибли два человека. Там установили буи и оградили опасное место с воронками и водоворотами.