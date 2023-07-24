В Благовещенске нашли пугающий способ отговорить жителей купаться в запрещённых местах
На реках Амурской области установили баннеры с историями утонувших жителей
Баннер в Благовещенске. Обложка © VK / Администрация Благовещенска
Власти Благовещенска решили необычным способом убедить местных жителей перестать пренебрегать своей безопасностью и купаться в местах, где это запрещено. В городских местах отдыха установили социальные баннеры с реальными историями утонувших людей. Об этом пишет Primpress.
За последние пять лет в Благовещенске утонули 27 человек, среди них как взрослые, так и дети. Самыми опасными зонами стали участки на Амурской, 1 и в переулке Связном. Летом 2023 года на последнем месте уже погибли два человека. Там установили буи и оградили опасное место с воронками и водоворотами.
Однако останавливаться на этом власти не стали и решили поставить баннеры. Теперь на подобных местах стоят большие чёрные таблички с надписями "Привет. Меня зовут Ульяна. Мне 11 лет. И я утонула. Прости меня, мама", "Привет. Меня зовут Николай. Мне 37 лет. И я утонул. Я этого не хотел". Есть баннер со словами "Он был перворазрядником по плаванию" и предупреждением "Купаться запрещено!".
Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае была развёрнута операция по поиску двух пропавших рыбаков. Трое мужчин 30 мая вышли на катере на Амур, чтобы порыбачить, но до места назначения так и не добрались. С компанией пропала связь, спустя время нашли тело одного из рыбаков, а через несколько дней обнаружили мёртвым и второго.