Из-за сильных дождей упала подпорная стена и повредила несколько автомобилей. Видео с моментом обрушения опубликовал SHOT. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП.

Обрушение фрагмента стены на припаркованные машины в Кисловодске попало на видео © SHOT

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что всё произошло на территории промзоны. Там обрушился огромный пласт стены, подпиравшей грунт на рельефном выступе. Также оказалась оборвана газовая труба.

"Обрушение 25 квадратных метров подпорной стены произошло на улице Промышленной, 4Е. В результате обрушения было повреждено четыре легковых автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.