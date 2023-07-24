Бессовестный москвич грабил квартиру друзей, доверявших ему жильё на время отъездов

В Москве мужчина несколько раз грабил квартиру знакомых, которые оставляли жильё без присмотра на выходные. Поймать бессовестного воришку удалось с помощью камеры видеонаблюдения, пишет телеграм-канал SHOT.

Пара установила камеру в квартире, поскольку не так давно уже пережила ограбление, но в тот раз преступники не нашлись. Спустя время один из друзей возлюбленных стал проявлять чрезмерный интерес к тому, как часто и на сколько хозяева покидают дом и где отдыхают. Причём у хитреца был дубликат ключей от квартиры пары, поскольку он помогал семье.

В прошедшие выходные пара уехала в Тульскую область, о чём знал и их друг. В ночь на воскресенье он пришёл в квартиру и долго пытался найти коробку с деньгами и драгоценностями. Мужчина знал о ней, поскольку и обокрал семью в прошлый раз. В эту ночь он не нашёл ничего, но засветился на камере. В дальнейшем выяснилось, что мужчина сначала понемножку брал у друзей наличные, а потом вынес все деньги, включая доллары и золотые монеты на 550 тысяч рублей. Полиция ищет воришку, предполагается, что он действовал не один.