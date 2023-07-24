Россиянин купил iPhone в официальном магазине, а телефон оказался заблокирован

В Новосибирске мужчина купил iPhone 11 за 50 тысяч рублей в одном из магазинов сети DNS, а затем обнаружил, что устройство заблокировано одним из операторов США.

Как сообщает НГС со ссылкой на отзыв новосибирца, он купил новый телефон модели iPhone 11 64GB Black Cellular 5 июля. При активации устройства появилась надпись, что сим-карта недействительна. Оператор мобильной связи заверил, что это не так, и мужчина отправился в магазин DNS, там тоже не смогли помочь.

"Потом я через приложение поддержки iPhone связался с компанией Apple, где оператор сообщила мне, что данный телефон заблокирован для использования одним из операторов США", — рассказал покупатель.

Оказалось, этим телефоном в России нельзя будет пользоваться. Это можно исправить, если связаться с американским оператором и попросить его разблокировать устройство. Изданию рассказали в DNS, что вопрос урегулировали в пользу клиента. Оказалось, телефон был ввезён по параллельному импорту, а такие устройства иногда не предназначены для работы в России.