Лихач на гидроцикле специально пронёсся по головам пловцов на Волге, заявили очевидцы

Многие попытались остановить пару на гидроцикле, которая проехалась по участникам заплыва X-Waters через Волгу в Нижнем Новгороде, но сделать это никому не удалось. Об этом рассказал работавший на соревновании спасатель в беседе с "Газетой.ru".

"Ему посигналили, он всё равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он всё равно проехал. Он на очень большой скорости пронёсся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10–20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он проехал ещё раз", — рассказал он.

Во второй раз останавливаться в ответ на требования лихач тоже не стал. Ему попытались преградить путь, но сделать это не удалось из-за появления на горизонте катера. Тогда парочка на гидроцикле и проехала среди участников заплыва. Догнать нарушителей пытались несколько судов, но ни у кого не получилось. При этом другая очевидица водной гонки уверена, что водитель гидроцикла специально проехался по пловцам, поскольку их невозможно было не заметить. По её словам, изначально лихач проскочил в сторону Бора, когда спортсмены поплыли ближе к Нижегородскому берегу. Как только участники заплыва растянулись по всей реке, гидроцикл поехал обратно в сторону Дзержинска. Лодки и полицейский катер сигналили ему, но тот объехал все суда и зашёл в колонну спортсменов.

"Со стороны смотрелось, что он едет по людям. Когда он проехал всю колону спортсменов, с другой стороны ему начал сигналить ещё один катер полицейский, но движение за гидроциклом не начал. Он уехал без преследования", — добавила очевидица.