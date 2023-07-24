Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила новый рекорд на бирже

Согласно данным с торгов, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили новые рекорды в понедельник, 24 июля.

Так, тонна бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала до 64 879 рублей, что на 0,55% выше, чем в предыдущие дни. Это уже тринадцатая торговая сессия подряд, когда цена на этот вид бензина достигает новых максимумов.

Цена на бензин АИ-95 также продолжает расти и за четыре дня выросла на 0,21%, достигнув отметки в 69 925 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо осталось в цене на уровне торгов пятницы — 57 635 рублей за тонну.

Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21% соответственно и теперь стоят 23 181 и 65 565 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 2,3% и теперь стоят 20 327 рублей за тонну.