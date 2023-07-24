Священник объяснил, как Церковь относится к детским квестам про магию

"Участвовать в квестах про магию, Хэллоуин, про всё то, что против заповедей Божиих, — нельзя. Книги про язычество есть разные, поэтому надо выбирать для чтения то, что будет полезным. В этом должны помогать взрослые", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".