Священник объяснил, как Церковь относится к детским квестам про магию
Отец Константин: Участие детей в квестах о магии противоречит православной вере
Участие детей в квестах про магию, которые довольно популярны, противоречит православной вере. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов.
"Участвовать в квестах про магию, Хэллоуин, про всё то, что против заповедей Божиих, — нельзя. Книги про язычество есть разные, поэтому надо выбирать для чтения то, что будет полезным. В этом должны помогать взрослые", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Отец Константин призвал родителей рассказать детям про вред магии, чтобы они не попали под влияние сект.
Ранее россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка. Священнослужитель Николай Савченко подчеркнул, что к таинству нужно относиться с благоговением и почтением.
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