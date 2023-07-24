Россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка

Крещение считается одним из церковных таинств, но многие россияне стремятся запечатлеть этот важный момент в жизни своего ребёнка на видеокамеру и даже приглашают в храм профессиональных операторов и фотографов. Но насколько это правильно с точки зрения Церкви? Объясняет клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священнослужитель Николай Савченко.

Он отметил, что прямого запрета на видеосъёмку крещения в православии нет, но к самому таинству нужно относиться с благоговением и почтением.

"При съёмке не следует вставать спиной к алтарю или между священником и принимающим таинство. Во время видеосъёмки мы как бы выносим действия в храме вовне на вид кому угодно. Есть в Церкви части службы, которые могут посещаться только крещёными верующими людьми, например литургия верных", — приводит объяснение священника интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее священнослужитель дал советы супругам, у которых не получается зачать ребёнка. Молиться в таких случаях нужно Божией Матери, святым родителям Пресвятой Богородицы Иоакиму и Анне, святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, блаженной Матроне и другим святым.