Россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка
Священник Савченко: При видеосъёмке в храме не следует вставать спиной к алтарю
Крещение считается одним из церковных таинств, но многие россияне стремятся запечатлеть этот важный момент в жизни своего ребёнка на видеокамеру и даже приглашают в храм профессиональных операторов и фотографов. Но насколько это правильно с точки зрения Церкви? Объясняет клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священнослужитель Николай Савченко.
Он отметил, что прямого запрета на видеосъёмку крещения в православии нет, но к самому таинству нужно относиться с благоговением и почтением.
"При съёмке не следует вставать спиной к алтарю или между священником и принимающим таинство. Во время видеосъёмки мы как бы выносим действия в храме вовне на вид кому угодно. Есть в Церкви части службы, которые могут посещаться только крещёными верующими людьми, например литургия верных", — приводит объяснение священника интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее священнослужитель дал советы супругам, у которых не получается зачать ребёнка. Молиться в таких случаях нужно Божией Матери, святым родителям Пресвятой Богородицы Иоакиму и Анне, святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, блаженной Матроне и другим святым.
Лайф также рассказывал о датах, подходящих для венчания в 2023 году. Важно помнить: если человек сочетается браком в церкви повторно, то перед церемонией нужно получить благословение священника.
ТАСС / Кухмарь Кирилл