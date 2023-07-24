Регион

Уведомления отключены

24 июля, 13:04

Россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка

Священник Савченко: При видеосъёмке в храме не следует вставать спиной к алтарю

Крещение считается одним из церковных таинств, но многие россияне стремятся запечатлеть этот важный момент в жизни своего ребёнка на видеокамеру и даже приглашают в храм профессиональных операторов и фотографов. Но насколько это правильно с точки зрения Церкви? Объясняет клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священнослужитель Николай Савченко.

Он отметил, что прямого запрета на видеосъёмку крещения в православии нет, но к самому таинству нужно относиться с благоговением и почтением.

"При съёмке не следует вставать спиной к алтарю или между священником и принимающим таинство. Во время видеосъёмки мы как бы выносим действия в храме вовне на вид кому угодно. Есть в Церкви части службы, которые могут посещаться только крещёными верующими людьми, например литургия верных", — приводит объяснение священника интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Протоиерей рассказал, как священники пользовались бы технологиями во времена апостола Павла

Протоиерей рассказал, как священники пользовались бы технологиями во времена апостола Павла

Ранее священнослужитель дал советы супругам, у которых не получается зачать ребёнка. Молиться в таких случаях нужно Божией Матери, святым родителям Пресвятой Богородицы Иоакиму и Анне, святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, блаженной Матроне и другим святым.

Лайф также рассказывал о датах, подходящих для венчания в 2023 году. Важно помнить: если человек сочетается браком в церкви повторно, то перед церемонией нужно получить благословение священника.

Обложка ©

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Марина Калегина
  • Новости
  • Религия
  • РПЦ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров