Как в Московской области случайно нашёлся особняк семьи экс-генпрокурора Украины за 1 миллиард В Истринском районе Подмосковья спецназ ликвидировал неадекватного вооружённого мужчину, который захватил чужое имение и вёл бой. Роскошный особняк связывают с женой бывшего генпрокурора и политика Украины Геннадия Васильева. Что известно о хозяевах? 24 июля, 22:40 Бывший генпрокурор Украины Геннадий Васильев. Коллаж © LIFE. Фото © genshtab.info © Shutterstock © onrealt.ru

Кто атаковал особняк в "Шервуде"

В минувшую субботу в один из роскошных особняков, расположенных в элитном подмосковном посёлке "Шервуд", что чуть более чем в 20 км от Москвы по Новой Риге, забрался некий 35-летний выходец из Красноярска Вячеслав Черненко. При себе, как пишут, мужчина имел карабин "Сайга" и пару автоматов с патронами, а также несколько взрывных устройств и "коктейли Молотова".

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии налётчик объяснил свой поступок очень прямолинейно: "Я тоже хочу есть манго, жить на Рублёвке". Переговоры о мирном освобождении занятой жилплощади завершились безрезультатно — вооружённый захватчик был уничтожен во время штурма. С учётом уговоров разоружиться и сдаться операция по ликвидации преступника продлилась 5,5 часа.

По данным телеграм-канала SHOT, Вячеслав Черненко состоял на учёте у психиатра и был религиозным фанатиком. При этом, по словам знакомых, праведным поведением не отличался: мужчина постоянно говорил всем о Боге, что не мешало ему устраивать пьянки и ссоры с матерью. Соседи регулярно вызывали не только полицию, но и санитаров психбольницы: те якобы делали обоим успокоительные уколы.

Царство роскоши

Судя по фотографиям, дом, в котором произошла перестрелка, заметно пострадал: мраморные колонны, стены и висящие на них картины изрешечены пулями, а ковёр, стоящий, по словам обслуживающего особняк персонала, 50 тыс. долларов, оказался залит кровью убитого.

Как оказалось, особняк привлёк внимание Черненко на одном из сайтов объявлений по продаже недвижимости. Лайф нашёл сразу несколько площадок с предложением его продажи. Оказалось, хозяева особняка пытались избавиться от элитной жилплощади как минимум с начала года. Стоимость стартовала от суммы в 1 млрд 215 млн рублей и к моменту захвата здания успела опуститься до 1,17 млрд. Теперь, похоже, цена ещё заметно снизится.

Параллельно имение сдавалось в аренду — за 3 млн рублей в месяц.













Описание недвижимости от сайта к сайту почему-то разнилось: площадь строения менялась от 2147 квадратов до 2,5 тыс., а площадь участка "гуляла" от 190 до 200 соток. Вокруг дома расположены ухоженный газон с интеллектуальной системой полива, он разделён дорожками, озеро с карпами, дом охраны на 168 кв. м, гараж на 2 автомобиля, баня площадью 105 квадратов.

Из самого дворца можно даже не выходить: фитнес-зал, домашний кинотеатр, бильярдная, бассейн, бар, сауна — всё это на цокольном этаже. На первом этаже расположились огромный холл, гардеробная, каминный зал, столовая, кухня, комната отдыха, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной, кабинет и приёмная.

Второй этаж отдан под три гостевые спальни с собственными санузлами и гардеробными, детскую комнату с игровой зоной и собственными санузлом и гардеробной и помещение для персонала.







Каждая комната в особняке имеет собственный интерьер, выполненный в стиле разных эпох и культур. Они заполнены антикварной мебелью, картинами выдающихся русских художников, включая Айвазовского, на полах лежат настоящие персидские ковры ручной работы стоимостью от 30 до 50 тыс. долларов, элементы декора отделаны сусальным золотом. По самым предварительным подсчётам, стоимость ремонта после штурма оценивается в 300 тыс. долларов.

Кому принадлежит особняк за 1 млрд

Лайф выяснил, что участком, на котором находится имение, владеет московская фирма "Ника-Инвест", с 2015 года принадлежащая некой Ларисе Васильевой из города Осинники Кемеровской области. Россиянка по паспорту в 90-х также имела гражданство Украины и проживала в Донецке по адресам на улицах Постышева и Коваля. Там же регистрировался и её супруг Геннадий Васильев. Человек с полностью совпадающим ФИО и той же датой рождения в 2003–2004 годах работал Генеральным прокурором Украины, а позже был лидером партии "Держава".

В 2008 году ряд деловых украинских изданий попробовали оценить состояние бывшего прокурора, и, по мнению экспертов, оно могло составлять от 575 млн до 1,66 млрд долларов. Деньги, как писали СМИ Незалежной, бывший чиновник сделал на добыче и продаже коксующегося угля, в том числе и на территории России.

Бывший генпрокурор Украины, а позже успешный бизнесмен Геннадий Васильев. Фото © Wikipedia

При этом никаких данных о приобретении Васильевым гражданства РФ Лайф найти не сумел. По слухам, бывший чиновник живёт в Германии, где проходит лечение, а его супруга Лариса большую часть времени проводит в Греции.

Как живёт в Москве жена бывшего генпрокурора Украины

В Москве за Ларисой Васильевой числится огромная квартира площадью 153 кв. м прямо в центре города — на углу улиц Тверской и Садовой-Триумфальной. Здесь в 1997 году к историческому зданию со стороны двора Лужковские градостроители пристроили монолит-кирпичный новодел, в котором сейчас живут столичные толстосумы — стоимость квартир примерно той же площади здесь достигает 150 млн рублей, т.е. по 1 млн руб. за квадратный метр.

Ещё одна квартира, в которой видели Ларису Васильеву, расположена в Москве за МКАДом — на улице Пенягинской, что рядом с подмосковным Красногорском. На первом этаже одной из престижных малоэтажных новостроек расположена трёшка площадью 86 кв. м.

Предположительно, супруга украинского чиновника Лариса Васильева. Фото © Соцсети

В последнее время в парке Васильевой было сразу несколько автомобилей — видимо, под разные задачи. Например, флагманский седан Mercedes-Benz S400, а также красный купе Bentley Continental.

Что делать с особняками украинских чиновников и политиков в России? 0 Национализировать, продать и отправить деньги на социальные нужды Повысить для владельцев налоги на недвижимость и роскошь Если всё законно, то оставить хозяев в покое Пусть с этим вопросом разберутся силовики

Авторы Евгений Кузнецов