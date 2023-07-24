Учёные придумали, как за шесть недель избавиться от привычки грызть ногти

Для исследования были взяты 268 человек, страдающих трихотилломанией — состоянием, при котором люди реагируют на стресс выдёргиванием волос, грызут ногти или кусают внутреннюю часть щеки. Участников научили прикасаться к коже по несколько раз в день, сформировав таким образом у них новую привычку, однако совершенно безвредную. Движениями были, к примеру, аккуратное потирание кончиков пальцев или поглаживание ладони.