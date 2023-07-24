Учёные придумали, как за шесть недель избавиться от привычки грызть ногти
JAMA Dermatology: Учёные нашли способ избавиться от привычки грызть ногти
Лёгкое прикосновение к коже может помочь избавиться от привычки грызть ногти, утверждают учёные из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф. Результаты их трудов опубликовал научный журнал JAMA Dermatology.
Для исследования были взяты 268 человек, страдающих трихотилломанией — состоянием, при котором люди реагируют на стресс выдёргиванием волос, грызут ногти или кусают внутреннюю часть щеки. Участников научили прикасаться к коже по несколько раз в день, сформировав таким образом у них новую привычку, однако совершенно безвредную. Движениями были, к примеру, аккуратное потирание кончиков пальцев или поглаживание ладони.
В итоге после истечения шестинедельного срока больше половины испытуемых (53%) признались, что такой способ помог им избавиться от надоедливой привычки. Причём больше всего из таких оказалось людей, которые грызли ногти.
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