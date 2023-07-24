Обширная гематома, грибок, изменение цвета: Названы главные опасности долгого ношения гель-лака на ногтях
Врач Латыпова: Гель-лак может привести к грибку и отслоениям ногтевой пластины
Длительное ношение гель-лака на ногтях может привести к грибковой инфекции, травмам и отслоению ногтевой пластины с образованием воздушных карманов. Об этом читательниц Лайфа предупредила дерматолог, миколог, подолог клиники "СМ-Косметология" Ольга Латыпова.
"При отрастании ногтевой пластины увеличивается риск её травмирования. Ежедневные микротравмы ногтевой пластины могут не проявляться сразу, но при снятии покрытия вы можете обнаружить обширную гематому, глубокие поперечные борозды, а также изменение цвета ногтевой пластины до жёлтого, коричневого или зелёного цветов", — отметила врач.
Чтобы избежать негативных последствий от использования гель-лака, следует соблюдать ряд правил. Например, рекомендуется менять покрытие каждые три недели. Также нужно проводить регулярный осмотр всех ногтей для исключения гематом, отслоения ногтевой пластины и изменения цвета.
Если обнаружились вышеперечисленные признаки, не нужно покрывать ногти гель-лаком, так как это может усугубить проблему. При проблемах со здоровьем ногтей необходимо обратиться к подологу.
Ранее бьюти-эксперт Юлия Василишина рассказала о том, что гель-лаки портят ногтевую пластину, и назвала пять эффективных методов ухода за ногтями дома.
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