Обширная гематома, грибок, изменение цвета: Названы главные опасности долгого ношения гель-лака на ногтях

Длительное ношение гель-лака на ногтях может привести к грибковой инфекции, травмам и отслоению ногтевой пластины с образованием воздушных карманов. Об этом читательниц Лайфа предупредила дерматолог, миколог, подолог клиники "СМ-Косметология" Ольга Латыпова.

"При отрастании ногтевой пластины увеличивается риск её травмирования. Ежедневные микротравмы ногтевой пластины могут не проявляться сразу, но при снятии покрытия вы можете обнаружить обширную гематому, глубокие поперечные борозды, а также изменение цвета ногтевой пластины до жёлтого, коричневого или зелёного цветов", — отметила врач.

Чтобы избежать негативных последствий от использования гель-лака, следует соблюдать ряд правил. Например, рекомендуется менять покрытие каждые три недели. Также нужно проводить регулярный осмотр всех ногтей для исключения гематом, отслоения ногтевой пластины и изменения цвета.

Если обнаружились вышеперечисленные признаки, не нужно покрывать ногти гель-лаком, так как это может усугубить проблему. При проблемах со здоровьем ногтей необходимо обратиться к подологу.