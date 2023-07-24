Диетолог перечислила заболевания, мешающие сбросить вес

Проблемы с щитовидной железой и затяжной стресс могут мешать сбросить вес. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, появление лишних килограммов прежде всего провоцирует гипотиреоз, когда активность щитовидной железы уменьшается и она не вырабатывает достаточно гормонов.

"За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если её функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно", — пояснила Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Она добавила: из-за стресса организм думает, что "тяжёлые времена настали", поэтому надо запасать жир. Кроме того, проблемы с похудением могут возникнуть при дисбактериозе — нарушении микробного баланса в кишечнике. Диетолог пояснила, что из-за этого меняется процесс всасывания пищи, которая уже поступила в организм. Отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в итоге увеличивается калорийность съеденного, пояснила врач.