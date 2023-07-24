Диетолог перечислила заболевания, мешающие сбросить вес
Диетолог Соломатина: Проблемы с щитовидкой и затяжной стресс мешают сбросить вес
Проблемы с щитовидной железой и затяжной стресс могут мешать сбросить вес. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, появление лишних килограммов прежде всего провоцирует гипотиреоз, когда активность щитовидной железы уменьшается и она не вырабатывает достаточно гормонов.
"За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если её функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно", — пояснила Соломатина в беседе с "Москвой 24".
Она добавила: из-за стресса организм думает, что "тяжёлые времена настали", поэтому надо запасать жир. Кроме того, проблемы с похудением могут возникнуть при дисбактериозе — нарушении микробного баланса в кишечнике. Диетолог пояснила, что из-за этого меняется процесс всасывания пищи, которая уже поступила в организм. Отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в итоге увеличивается калорийность съеденного, пояснила врач.
Процесс похудения может замедляться и из-за неправильного рациона. Лайф писал, какие популярные продукты помешают в избавлении от лишнего веса, да ещё и помогут вам его набрать.