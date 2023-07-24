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24 июля, 13:43

Путин подписал закон о новых правилах тайны завещания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в правила тайны завещания. Среди прочего расширяется перечень лиц, обязанных хранить эту тайну.

Так, теперь такая обязанность появляется у должностных лиц, имеющих доступ к сведениям из завещания, которые передаются из консульств через МИД России в Федеральную нотариальную палату. Как и прежде, остаётся такая обязанность у нотариуса, удостоверяющего завещание, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей и других.

Закон уже опубликован, он вступит в силу через десять дней.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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