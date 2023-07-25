Придётся второй раз брать Измаил: Какие каналы доставки оружия Украина потеряла, а какие остались Политолог Дмитрий Родионов — о том, как на самом деле Украина использовала зерновую сделку и как теперь Киев собирается получать оружие. 24 июля, 22:40 Нужно понимать, что для Украины зерновая сделка — это не про вывоз зерна, а про завоз оружия. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украинский сухогруз со следами взрывчатки

На борту сухогруза, который шёл из Турции в Россию через Керченский пролив, нашли следы взрывчатки, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Также обнаружены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

В ФСБ напомнили, что проверяют все суда, направляющиеся в Азовское море через Керченский пролив, в целях безопасности.

Сухогруз, о котором идёт речь, в конце мая стоял в украинском порту Килия Измаильского района Одесской области, а в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины, кроме того, было изменено название судна.

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — заявили в ФСБ.

Нельзя сказать, что в этом событии есть что-то сенсационное. О том, что Киев использовал т.н. зерновые суда и т.н. зерновые коридоры, было известно давно. Правда, на уровне слухов и заметок в СМИ. Наконец-то найдена уже весомая улика — следы взрывчатки.

Характерно, что они даже не удосужились их скрыть, прекрасно понимая, что судно при прохождении через Керченский пролив после терактов на Крымском мосту в условиях повышенного внимания со стороны российских спецслужб будет тщательно досмотрено и следы преступлений будут обнаружены. И так сойдёт. Хоть команду, состоящую из украинцев, и название сменили — уже хорошо. Наглость зашкаливает, конечно.

Впрочем, судя по всему, они просто поняли, что вопрос с зерновой сделкой закрыт и теперь можно уже ничего не опасаться: всё равно канал поставок перерезан. Что до международной огласки, так кто ж поверит обвинениям России против Украины, даже если Москва предоставит железобетонные доказательства?

Тем не менее обнаружение улик крайне полезно, в первую очередь для нашей внутренней аудитории для тех, кто всё ещё считал и считает, что зерновая сделка может или должна быть продолжена. Нужно понимать, что для Украины зерновая сделка — это не про вывоз зерна, а про завоз оружия. И даже вывоз зерна способствовал её милитаризации, ибо зерном Киев фактически расплачивался за оружейные поставки. Об этом год назад, ещё до заключения сделки, говорил российский постпред при ООН Василий Небензя.

При этом уже тогда Киев заминировал акваторию, удерживая иностранные суда в портах Одессы, Николаева, Очакова, а основная масса зерна доставлялась по суше или баржами по Дунаю. Зачем ему вообще нужна была эта сделка?

Как Украина получала оружие по морю.

Элементарно — для поставок западного оружия. Схема была описана в СМИ не раз ещё в прошлом году. Итак, сухогруз разгружается и идёт домой — в Одессу — пустым. Однако вскоре после прохождения проливов с болгарских и румынских кораблей прямо в море в нейтральных водах на него перегружаются оружие, взрывчатка, боеприпасы. А чтобы по возвращении судно выглядело как пустое, ему перерисовывали ватерлинию, поднимая выше по борту. Кроме того, эти суда загружали на 10–20% от максимального дедвейта.

Мало? Одно судно с дедвейтом 20 тысяч тонн могло провезти две тысячи тонн боеприпасов, ничем не привлекая к себе внимания. А это приблизительно 30 железнодорожных вагонов.

Опять же, железная дорога постоянно под прицелом — состав с боеприпасами могли в любой момент разбомбить. А зерновое судно никто не тронул бы, ведь Россия, согласно обязательствам по зерновой сделке, гарантировала его безопасность. При этом досматривать его она не имела права. Все досмотры осуществлялись в Стамбуле Совместным координационным центром, представляющим Украину, Россию, Турцию и ООН. Однако по факту Россия не имела возможности достоверно проверить и убедиться в том, что то или иное судно, следующее на Украину, не везёт ничего запрещённого.

Какова роль Турции

Это уже, кстати вопрос нашим турецким "партнёрам". Знали ли они об этом? Едва ли нет. С трудом верится, что турки не проверили происхождение и использование того самого сухогруза, который был задержан в Керченском проливе. Как и в то, что они не участвовали в этой преступной схеме.

Учитывая, что Турция — член НАТО, она сама давно вооружает Украину, едва ли там были не в теме и не в доле. Кстати, хочу напомнить, что, согласно распространённой версии, одной из главных причин, по которой Россия продолжала продлевать сделку даже тогда, когда было совершенно очевидно, что Запад не намерен выполнять наши требования и разблокировать российские поставки, было желание помочь турецкому президенту Эрдогану переизбраться. Выборы состоялись два месяца назад, но все чего-то тянули. И уж после совсем уж недружественных жестов со стороны турецкого лидера по отношению к России стало очевидно, что этот фактор больше не работает. Но предстоит ещё разобраться, какую роль играла Турция в этой налаженной схеме по вооружению киевского режима.

Схема работала как часы. В мае представитель командования тылового обеспечения армии США даже похвастался, что сроки доставки оружия для Киева уменьшились в среднем на 30 процентов по сравнению со временем начала СВО. Надо понимать, что в этом есть существенная доля "заслуг" зерновой сделки. И, собственно, поэтому Киев так бесится из-за прекращения её действия и фактической блокады Одессы, объявленной на прошлой неделе российским Минобороны, заявившим о том, что любое судно, следующее в украинские порты, будет рассматриваться как потенциальный перевозчик оружия.

Как Украина может отомстить за перекрытие канала

Примечательно, что в ответ на это Минобороны Украины выпустило собственное заявление, в котором говорится, что теперь все суда, следующие в акваторию Чёрного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного значения со всеми соответствующими рисками, а судоходство в северо-восточной части Чёрного моря и Керченского пролива запрещено как опасное.

Это можно было бы воспринять как шутку, однако киевский режим уже не раз доказывал, что шутки шутить не намерен. Разумеется, в пределах своих технических возможностей. Что им стоит потопить мирное судно, направляющееся в российский порт? Причём, скорее всего, это будет судно нейтральной страны, чтобы тем самым вызвать международный скандал, обвинив во всём Россию. Ведь через российские порты осуществляется перевалка грузов в (или из) Азербайджан и страны Средней Азии, а также проходит торговый маршрут в Китай. Силы и средства для этого у них есть, "москитного флота" для этого вполне хватит. Опять же, они могут использовать пресловутые подводные и надводные беспилотники, которые как-то умудрились завезти в Керченский пролив.

Теперь, даже если им это не удастся, они как минимум добавят России головной боли из-за усиленных проверок, которые могут тормозить судоходство. К тому же, если вспомнить сложную логистику, использованную при первом теракте на Крымском мосту в октябре прошлого года, когда взрывное устройство было доставлено с Украины в Россию через Болгарию, Грузию и Армению, нужно понимать, что перекрытие доступа к украинской (пока ещё) части Чёрного моря не является стопроцентным решением проблемы.

По каким каналам теперь будет возить оружие Украина

Когда Украина заявила, что продолжит вывоз зерна по воде, я сразу вспомнил о маршруте, по которому вывозилась значительная часть украинской пшеницы ещё до зерновой сделки, — по Дунаю. Порты Рени, Измаил, Килия наверняка и прежде применялись для завоза оружия на Украину, а теперь точно будут использоваться на полную загрузку. К слову, именно из Килии в Турцию прибыл тот самый сухогруз со следами взрывчатки. Уничтожение портовой инфраструктуры Одессы ВС России — нужный и, безусловно, давно назревший шаг, но стоило бы обратить внимание и на порты на украинском берегу Дуная. Перекрытие этого канала ещё больше усложнило бы процесс вооружения киевского режима.

Конечно, остаются ещё и сухопутные маршруты, но, как было сказано выше, они намного опаснее и менее эффективны в плане пропускной способности. В любом случае ими тоже ещё предстоит заняться, если мы хотим, чтобы террористический киевский режим наконец пал, оставшись без поддержки извне.

Авторы Дмитрий Родионов