США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".

"Командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций", — цитирует Патрушева "Российская газета".

Центр информационно-психологических операций — это подразделение Вооружённых сил Украины, в задачи которого входили разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, информационный терроризм, слив нужных сведений, деморализация граждан, создание и продвижение фейков. Самая знаменитая операция ЦИПсО периода начала конфликта в Донбассе — это давно ставший мемом фейк "Я крымчанка, дочь офицера, у нас в Крыму не всё так однозначно".