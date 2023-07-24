Патрушев: США курируют работу украинского ЦИПсО
США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".
"Командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций", — цитирует Патрушева "Российская газета".
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Центр информационно-психологических операций — это подразделение Вооружённых сил Украины, в задачи которого входили разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, информационный терроризм, слив нужных сведений, деморализация граждан, создание и продвижение фейков. Самая знаменитая операция ЦИПсО периода начала конфликта в Донбассе — это давно ставший мемом фейк "Я крымчанка, дочь офицера, у нас в Крыму не всё так однозначно".
Кстати, ранее группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", раскрыла сеть липовых пророссийских Telegram-каналов, которые на самом деле курировались украинскими активистами из ЦИПсО ВСУ. Все выявленные якобы пророссийские каналы имеют патриотическую риторику, они активно "поддерживают" СВО и выступают против киевского режима. При этом ряд постов, опубликованных на данных площадках, носит явно провокационный характер. Также там зафиксировано огромное количество фейков и дезинформации.
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