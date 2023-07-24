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24 июля, 14:24

На непостроенный парк россияне положили за чиновников огромный болт

Жители посёлка Шушары положили огромный болт на месте непостроенного парка

<p>Огромный болт на месте непостроенного парка в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Фото © VK / <a href="https://vk.com/shushum" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шумные Шушары</a></p>

Огромный болт на месте непостроенного парка в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Фото © VK / Шумные Шушары

На месте непостроенного парка в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга появился огромный болт. Его положили местные жители, намекнув чиновникам об их обещаниях. В этом году исполняется десять лет планам последних разбить там парк.

Фото с болтом опубликовали в соцсетях. По словам местных жителей, возвести общественное пространство намеревался застройщик СК "Дальпитерстрой". Эта территория была выделена в генплане под зону отдыха.

За десять лет со дня обещания участок уменьшился с 13 до трёх гектаров. Остальные земли пытаются использовать под застройку многоэтажных жилых домов.

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В прошлом году на этом пустыре разместили другой арт-объект — каменную статую в виде кукиша. Болт положили на этом же месте. Когда новый арт-объект появился, руководитель компании-застройщика Аркадий Скоров рекомендовал властям города выкупить землю и отдать её активистам, чтобы они смогли заняться парком сами.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Барнауле убрали статую вылизывающего себя кота из-за жалоб горожан.

Илья Суриков
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