На непостроенный парк россияне положили за чиновников огромный болт

На месте непостроенного парка в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга появился огромный болт. Его положили местные жители, намекнув чиновникам об их обещаниях. В этом году исполняется десять лет планам последних разбить там парк.

Фото с болтом опубликовали в соцсетях. По словам местных жителей, возвести общественное пространство намеревался застройщик СК "Дальпитерстрой". Эта территория была выделена в генплане под зону отдыха.

За десять лет со дня обещания участок уменьшился с 13 до трёх гектаров. Остальные земли пытаются использовать под застройку многоэтажных жилых домов.

В прошлом году на этом пустыре разместили другой арт-объект — каменную статую в виде кукиша. Болт положили на этом же месте. Когда новый арт-объект появился, руководитель компании-застройщика Аркадий Скоров рекомендовал властям города выкупить землю и отдать её активистам, чтобы они смогли заняться парком сами.