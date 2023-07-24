Лидер норвежской партии попался на краже очков в аэропорту и ушёл в отставку

Глава норвежской леворадикальной партии Rødt ("Красные") Бьернар Мокснес ушёл в отставку после того, как его задержали за кражу очков в аэропорту Осло. Об этом сообщил телеканал NRK.

Норвежский политик Бьернар Мокснес вынес очки из магазина в аэропорту Осло. Видео © Twitter / ATRAKTCHI

Всё произошло ещё в середине июня, об инциденте стало известно в конце того же месяца. Политик вынес из магазина беспошлинной торговли в аэропорту Гардермуэн солнцезащитные очки марки Hugo Boss стоимостью 1199 норвежских крон (10 790 рублей). Охранник вычислил Мокснеса, очки нашли при нём, ценник был сорван. Полиция позднее оштрафовала его на три тысячи крон. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения.

Сам Мокснес объяснил, что, рассматривая понравившиеся ему очки и думая, стоит ли их купить, он положил их на свой багаж, а затем "случайно" вынес с собой. Он утверждает, что позже нашёл их в кармане, испугался, запаниковал и сорвал ценник. При этом на снятых кадрах видно, что политик ещё в магазине положил очки в карман.

"Надо было сразу вернуться и посмотреть в глаза сотрудников магазина", — заявил Мокснес.

Он признал, что совершил большую ошибку. При этом политик оплатил стоимость очков. Несмотря на то что в партии выразили доверие Мокснесу, он сообщил, что уходит с поста лидера политдвижения, взяв перед этим больничный. При этом политик останется депутатом.