Без натоптышей и трещин: Россиянкам дали советы, как сохранить ухоженный вид ног между посещениями салона

Педикюр является важной составляющей ухода за ступнями и ногтями, но поддерживать здоровый вид ног важно не только в салоне красоты, но и дома. О том, как это делать, рассказала косметолог и дерматовенеролог Елена Богатова.

Так, врач призвала использовать увлажняющий крем, чтобы избежать сухости кожи. А массаж ног при нанесении средства позволяет улучшить кровообращение и предотвратить образование мозолей и натоптышей. Зимой надо использовать питательные масла или кремы, чтобы бороться с образованием трещин и шелушением.

Кроме того, важно чаще мыть ноги тёплой водой с натуральным мылом, хорошо просушивая. Особое внимание надо уделить промежуткам между пальцами — это поможет предотвратить появление грибковых инфекций. Также необходимо своевременно обрезать ногти, чтобы предотвратить врастание и отслоение. По словам врача, оптимальная форма ногтей — прямоугольная с минимально закруглёнными краями.

Богатова порекомендовала регулярно удалять ороговевшие клетки кожи при помощи мягкого пилинга или скраба для ног. А если ноги сильно потеют, то не забывайте про дезодоранты или антиперспиранты для этой зоны. Специалист призвала не наносить на ногти сильные химические средства: ацетон или агрессивные гели-лаки.

Ноги должны много двигаться, поэтому ходьба и растяжка должны быть регулярными, ведь именно они способны улучшить кровообращение и предотвратить отёки. А делать всё это важно в удобной обуви. В беседе с gazetametro.ru Богатова посоветовала выбирать обувь оптимального размера и с хорошей амортизацией.